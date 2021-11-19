580 yılın en uzun Ay tutulması başladı
580 yılın en uzun ay tutulması başladı. NASA, Ay'ın tamamen dünyanın gölgesi altına girmeyecek olmasından dolayı bu tutulmayı "neredeyse tam tutulma" olarak niteliyor.
ABD’de Kunduz ayı (Beaver Moon) olarak bilinen kasım dolunayı başladı.
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Dolunay 3 saat 28 dakika boyunca dünyanın gölgesinde kalacak.
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Yüzyılın en uzun parçalı ay tutulması:
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NASA, Ay'ın tamamen dünyanın gölgesi altına girmeyecek olmasından dolayı bu tutulmayı "neredeyse tam tutulma" olarak niteliyor.
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