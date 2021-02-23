53'üncü ATAK helikopteri envantere girdi

Açıklama Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapıldı.

Yerli savunma sanayi firmalarınca milli imkanlarla geliştirilen ATAK Faz-2 helikopterinin ikincisinin Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine alındığı belirtildi.

Yeni nesil helikopterde elektronik harpten kendini koruma sistemlerine ilave olarak, radar ve lazer ikaz alıcı ile radyo frekans karıştırıcı sistemler bulunuyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamada 53’'üncü ATAK helikopterinin envantere alındığı vurgulandı.

Yerli savunma sanayii firmalarınca millî imkânlarla geliştirilen ATAK Faz-2 ile mevcut Elektronik Harp Kendini Koruma Sistemlerine ilave olarak;

-Radar İkaz Alıcı

-Lazer İkaz Alıcı

-Radyo Frekans Karıştırıcı Sistemler ile helikopterlerin kendini koruma etkinliği artırıldı.