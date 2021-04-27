5+1 gayriresmi Kıbrıs konferansı başladı

İkili görüşme, BM Cenevre Ofisi'ne yakın bir bölgede bulunan bir otelde gerçekleşiyor.

Yaklaşık 1 saat sürmesi beklenen görüşmede, Tatar'a KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve diğer yetkililer eşlik ediyor.

Guterres'in, Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile de yerel saat ile 18.00'de bir araya gelmesi bekleniyor.

BM Genel Sekreteri, akşam da Kıbrıslı taraflar ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere heyet başkanları onuruna bir resepsiyon verecek.

Öte yandan, İsviçre polisinin otel etrafında geniş güvenlik önlemleri aldığı görüldü.

Konferansta Türkiye'yi, başında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bulunduğu heyet temsil ediyor.