-51 derece böyle öldüler

Soğuk havalar birçok bölgede yoğun kar yağışıyla beraber etkisini artırmaya devam ederken bu durumdan en çok yaban ve sokak hayvanları olumsuz etkileniyor.

-51 DERECEYE DAYANAMADILAR

Kazakistan'ın en büyük metropollerinden Almatı'da çekildiği iddia edilen görüntülerde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle kırsal bir alanda kalan hayvanlar soğuktan dondu. -51 derecede donan hayvanların fotoğrafları da kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Öldüren soğuklar geri geldi



🔹Sosyal medyada hızla yayılan ve Kazakistan'ın Almatı şehrinde kaydedildiği iddia edilen görüntülerde hava sıcaklıklarının -51 dereceye düşmesinin ardından kırsal alanda yaşayan köpek, koyun ve geyik gibi hayvanlar soğuktan dondu. pic.twitter.com/7Jp73wS091 — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) January 23, 2021

KÖPEĞİN BOYNUNDA DONDU

Açık alanda kalan hayvanların buz tabakasıyla kaplandığı görülürken ortaya ilginç kareler çıktı. En dikkat çeken fotoğraf ise ısınmak için bir köpeğin boynuna tırmanan farenin de donup kalması oldu.