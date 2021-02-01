5.1 büyüklüğünde yeni bir deprem daha meydana geldi

Bu sabah saat 08.03'te Karaburun ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bunu 2.9 ve 3 büyüklüğünde iki deprem daha izledi. Aynı bölgede 08:46'da 5.1 büyüklüğünde, 08.47'de ise 4.8 büyüklüğünde bir sarsıntının daha olduğunu açıklandı.

Çanakkale ve Balıkesir'de de hissedilen deprem 09.00'da 4,7 büyüklüğünde tekrar hissedildi. Son verilere göre ise bölgede 11.35'te 5.1 büyüklüğünde yeni bir sarsıntı daha yaşandı.