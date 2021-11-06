500 milyon liralık fabrikanın temeli atıldı

125 yıldır dünyada, 33 yıldır Türkiye’de hizmet veren Firmenich ile Türk kimya ve esans sektöründe 61 yıldır global olarak faaliyet gösteren MG International Fragrance Company güçlerini birleştirdi. Bu kapsamda Gebze Organize Sanayi Bölgesi’ndeki MG International'ın Tesisleri'ne birleşik olarak kurulacak ve 10 bin metrekarelik alanda, 4 katlı 15 bin metrekare üretim alanı olarak planlanan yeni fabrikanın temeli bugün gerçekleştirilen törenle atıldı. Törene, Firmenich CEO’su Gilbert Ghostine, MG International Fragrance Company Onursal Başkanı Mişel Gülçiçek, MG International Fragrance Company CEO’su Aslan Gülçiçek’in yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

BİZİM İÇİN ÖNEMLİ BİR DÖNÜM NOKTASI

Firmenich CEO’su Gilbert Ghostine, yaptığı açılış konuşmasında Türkiye’de bulunmaktan heyecan duyduğunu belirtti.

Ghostine, “Bizim için önemli bir dönüm noktası. Zamanın ötesinde ve son teknoloji bu tesisin açısında stratejik müşterilerimiz için avantaj sağlamaya çalışacağız. Gülçiçek ailesi ile Firmenich ailesi olarak bu alanda aynı değerleri paylaşıyoruz. 33 yıl önce Firmenich Türkiye'ye geldi” ifadelerini kullandı.

47 MİLYON İSVİÇRE FRANGI YATIRIM YAPILDI

Önümüzdeki süreçte de yatırımlara devam ettiklerini ifade eden Ghostine, “Yatırım yolculuğumuza devam edeceğiz. Biz birlikte geleceğe doğru bakıyoruz. 47 milyon İsviçre Frangı yatırımı yapma taahhütümüz var. En iyi teknolojiyle dolu yatırımı yapmak istiyoruz. 20 bin tonluk ekstra bir üretim kapasitesi sağlanacak ve 25 bin tonluk erişim kapasitesine erişeceğiz” dedi.

TÜRKİYE’NİN İHRACATININ YÜZDE 8’İ GEBZE’DEN

Türkiye’deki müşterilerin ihracatlarına da yardımcı olmak istediklerini dile getiren Ghostine, “Türkiye'nin ihracatının yüzde 8’inin Gebze’den kaynaklandığı söylendi. Bu kapasiteye katkı sağlayacağız. Tedarik zincirinde bazı sıkıntılar var. Sektörde mevcut sorunlar arasında bu var ve bizler bu sorunları aşarak müşterilerimizin bunu rekabetçi bir avantaj haline getirmesini sağlayacağız. Hiçbir rakibimizde olmayan hizmet ve olanaklar sağlayacağız” diye konuştu.

CUMHURİYET’İN 100’ÜNCÜ YILINDA AÇILACAK

Yeni fabrika için heyecan duyduklarını, Türk mühendislerine değer verdiklerine vurgu yapan Ghostine, “27 Ekim 2023'te bu açılışı yapmayı hedefliyoruz. Bu da Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluşu’ nun 100’üncü yılına denk gelecek. Firmenich ailesi her zaman büyük hayaller kurdu. Türklerin varlığı her yerde. Sayılarını saymıyoruz, sayıdan çok nitelik ve kalite önemli. 33 yılı yerel yeteneklerle çalışarak geçirdik. Hepsi de ihraç edilebilen yetenekler” dedi.

FIRMENICH AİLESİNİN YAPTIĞI EN İYİ ORTAKLIK OLACAK

MG International Fragrance Company CEO’su Aslan Gülçiçek ise, yaptığı konuşmada, “Bu ortaklığı Firmenich ailesinin yaptığı en iyi ortaklık haline getireceğiz. Çok gidecek yolumuz var. Türkiye'ye inandıkları için çok teşekkür ediyorum. Burası bizim ülkemiz. Bu ülkenin üretici gençlerine inandığımız için çok teşekkür ederim. Bu sadece bir başlangıç” ifadelerini kullandı.