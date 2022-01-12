5 ülkeye uçuşlar yeniden başladı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre; bu ülkelere uçuşların 10 Ocak 2022 tarihli İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 'Ülkeye Giriş Tedbirleri' konulu genelgesi kapsamında 10 Ocak 2022 tarihi itibariyle tekrar açıldığı belirtildi.

Yolcuların negatif sonuçlu PCR testini ibraz etmesi gerekecek.