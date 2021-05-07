5 ülkeden AB'ye aşı çağrısı

Belçika, Fransa, İspanya, Danimarka ve İsveç liderleri, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e, salgınla mücadele ve aşı üretimi konusunda ortak mektup gönderdi. Mektupta, COVID-19'a karşı ortak hareket etmenin önemine dikkat çekildi.

İnsanlığın bu boyutta bir sınamayı bireysel çözümlerle aşamayacağına işaret edilen mektupta, sağlık kriziyle mücadelenin temelinde iş birliğinin yer alması gerektiği vurgulandı.

Mektupta, AB'nin salgınla mücadele çalışmalarında ön planda yer alması gerektiği belirtilerek, "Avrupa'nın aşı paylaşım mekanizmasını ve buna bağlı doz paylaşma taahhüdünü acil biçimde onaylanması gerekiyor. Sorumluluğumuzu ihmal edemeyiz. Bu küresel sağlık krizine karşı uluslararası mücadeleye katkı sağlamaya hazır olmalıyız. Eğer AB harekete geçmezse boşluğu diğerleri doldurur ve aşıları jeopolitik bir araç olarak kullanır" değerlendirmesinde bulunuldu.

Aşıların bir "güvenlik politikası" halini aldığı ve AB'nin burada geride kalmaması gerektiği anlatılan mektupta, Avrupa'nın aşı üretim kapasitesinin artırılmasının ana öncelik olması gerektiği vurgulandı.