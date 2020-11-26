5 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda jandarma ve emniyet birimlerinin ikna çalışmalarıyla PKK'dan kaçan 5 örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu.

Örgüt mensuplarının 2011 ve 2015 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları ve Suriye ile Irak’ta faaliyet yürüttüklerinin tespit edildiği belirtilen açıklamada, yürütülen ikna çalışmaları sonucunda 1 Ocak'tan bugüne kadar teslim olan örgüt mensubu sayısının 215'e yükseldiği ifade edildi.