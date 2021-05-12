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5 terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklamada "Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında Avaşin-Basyan bölgesinde 5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.

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