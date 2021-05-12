5 terörist etkisiz hale getirildi
MSB'den yapılan açıklamada "Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında Avaşin-Basyan bölgesinde 5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.
Güçlü, Kararlı ve Muktedir!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 11, 2021
Irak kuzeyinde teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz.
Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist daha Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/ucKH5gALBc
Yorumlar