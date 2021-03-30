AjansHaber.com.tr Gündem 5 terörist etkisiz hale getirildi

5 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren-5 Operasyonu kapsamında Mardin'de 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Mardin'in Nusaybin ilçesi Bagok bölgesinde 5 terörist öldürüldü. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da yaptığı açıklamada, "Eren-5 Operasyonu kapsamında Jandarma Özel Harekat ve Jandarma Komandolar, Hava Kuvvetleri destekli operasyonda terörist sayısını beş daha azalttı" dedi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Eren-5 Operasyonları kapsamında, Mardin-Nusaybin ilçesi Bagok bölgesinde, İl Jandarma Komutalığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince Hava Kuvvetleri destekli gerçekleştirilen operasyonda, 5 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da yaptığı açıklamada, "Beş terörist Mardin Bagok'ta etkisiz... Eren-5 Operasyonu kapsamında Jandarma Özel Harekat ve Jandarma Komandolar, Hava Kuvvetleri destekli operasyonda terörist sayısını beş daha azalttı. Sizinle gurur duyuyoruz. Tebrikler" ifadelerini kullandı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
2 yıldır işe gitmiyor, her ay maaş alıyor!
Dr. Cemil Ertem'den Merkez Bankası açıklaması
Türkiye krizi fırsata çevirebilir
Ramazan ayına özel çok sert önlemler
Katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı
CHP'li belediye tepki gösterenleri cezalandırıyor
PKK'nın bomba sorumlusunun öldürüldüğü ortaya çıkt