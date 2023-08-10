5 eve şehit ateşi düştü!

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinden gelen haberle 5 eve ateş düştü.

Teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucu yaralanan 5 asker şehit oldu.

Şehitlerimiz yarın memleketlerinde toprağa verilecek.

Şehit Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde şehit düşen kahraman askerlerimiz Teğmen Fatih Uğur Altınbaş’ın cenaze töreni yarın memleketi Ankara’nın Balâ ilçesinde Cuma namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından askeri törenle 2012 yılında şehit olan babası Kadir Altınbaş’ın yanına defnedilecek.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Mustafa Sezer

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Sezer'in (28) Zonguldak’taki ailesine şehadet haberi ulaştı.

Kozlu Merkez Mahallesi Şehit Recep Eraslan Caddesi'nde yaşayan baba Mehmet Emin ile anne Yasemin Sezer'e oğullarının, Topbaşı Mahallesi'nde ikamet eden Aleyna Sezer'e ise eşinin şehadet haberi yetkililerce verildi.

Şehidin evine ve baba ocağına Türk bayrağı asıldı.

Şehit Sezer'in 6 aylık erkek bebeğinin olduğu öğrenildi.

Zonguldak Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kozlu nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Çavuş Mustafa Sezer'in Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olduğu belirtilerek, "Aziz şehidimiz Piyade Uzman Çavuş Mustafa Sezer'e Allah'tan rahmet, kederli ailesi, yakınları, milletimiz ve kahraman ordumuza başsağlığı diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Özkan Lale

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Özkan Lale'nin (29) Sivas'taki ailesine şehadet haberi ulaştı.

Esentepe Mahallesi TOKİ konutlarında yaşayan baba Ayhan ve annesi Emine Lale'ye şehadet haberini Vali Yardımcısı İhsan Maskar ve askeri görevliler verdi.

Ailenin evine görevliler tarafından Türk bayrağı asıldı.

6 yıldır uzman çavuş olarak görev yapan şehidin Serkan, Yasin ve Zümrüt Alma isminde 3 kardeşinin olduğu öğrenildi.

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Uğur Özdemir

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının taciz ateşi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Uğur Özdemir'in (29) Gaziantep'teki ailesine şehadet haberi ulaştı.

Şehitkamil ilçesi Gaziler Mahallesi'nde yaşayan baba Bayram ve anne Fatma Özdemir'e oğullarının şehadet haberi yetkililerce verildi.

Ailenin yaşadığı binaya Türk bayrağı asıldı.

Özdemir'in bekar olduğunu öğrenildi.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının taciz ateşi sonucu, Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş ile Uzman Çavuş Kemal Özek şehit olmuş, yaralanan 3 asker hastaneye kaldırılmış, yaralı askerlerden Piyade Uzman Onbaşı Uğur Özdemir hastanedeki müdahaleye rağmen şehit olmuştu.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Mahmut Üçdağ

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının taciz ateşi sonucu yaralanan askerlerden Piyade Sözleşmeli Er Mahmut Üçdağ'ın şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bugün bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşiyle yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen askerlerden Piyade Sözleşmeli Er Mahmut Üçdağ'ın, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

Bölgede operasyonların devam ettiği bildirilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralanan ve tedavisi devam eden kahraman silah arkadaşlarımıza da acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının taciz ateşi sonucu, Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş ile Uzman Çavuş Kemal Özek şehit olmuş, yaralanan 3 asker hastaneye kaldırılmış, yaralı askerlerden Piyade Uzman Onbaşı Uğur Özdemir hastanede yapılan müdahalelere rağmen şehit olmuştu.