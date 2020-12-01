5-6 Aralık'taki sınavlar ertelendi

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde: "5 Aralık 2020 Cumartesi ve 6 Aralık 2020 Pazar günü yapılacak olan açıköğretim ortaokulu ve lisesi sınavları ile Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı unvan değişikliği sınavı, COVID-19 tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelendi. İlgili sınavların takviminde yapılacak düzenlemeler, ayrıca duyurulacaktır"

Milli Eğitim Bakanlığı, ilgili sınavların takviminde yapılacak düzenlemelerin ayrıca duyurulacağını bildirdi.