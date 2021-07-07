43 ilin emniyet müdürü değişti

Emniyet Müdürleri Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar göre, 10 ilin emniyet müdürü merkeze alındı, 33 ile yeni emniyet müdürü atandı.

Cumhurbaşkanlığı onayıyla 26 Emniyet Hizmetleri Sınıfında, 1 Mülki İdare Amiri Hizmetleri Sınıfı olmak üzere toplam 27 yurtdışı misyonuna İçişleri Müşaviri ataması yapıldı.

İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Diyarbakır Emniyet Müdürü, Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne İzmir İl Emniyet Müdürü olarak atandı.

10 il emniyet müdürü merkeze alındı

11 polis başmüfettişi il emniyet müdürü olarak atandı. Asayiş Daire Başkanı Levent Tuncer, Erzurum İl Emniyet Müdürü olarak görevine devam edecek.

Afyonkarahisar Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, Bartın Emniyet Müdürü Çetin Bozkuş, Diyarbakır Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Erzincan Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, Iğdır Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce, Isparta Emniyet Müdürü Metin Akay, Kırıkkale Emniyet Müdürü Günter Şenses, Niğde Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş, Tekirdağ Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan ve Trabzon İl Emniyet Müdürü Metin Alper Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atanarak merkeze alındı.

33 ile emniyet müdürü ataması

Atama kararnamesi ile 33 ilin emniyet müdürlüklerine yapılan atamalar ise şöyle:

- Amasya Emniyet Müdürü Fahri Bulut, Kırıkkale Emniyet Müdürlüğüne

- Bitlis Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Eskişehir Emniyet Müdürlüğüne

- Bolu Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, Tokat Emniyet Müdürlüğüne

- Çankırı Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, Bolu Emniyet Müdürlüğüne

- Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Amasya Emniyet Müdürlüğüne

- Erzurum Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Mersin Emniyet Müdürlüğüne

- Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç, Konya Emniyet Müdürlüğüne

- Giresun Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Zonguldak Emniyet Müdürlüğüne

- Hakkari İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Van Emniyet Müdürlüğüne

- İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne

- Kilis Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, Mardin Emniyet Müdürlüğüne

- Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, İzmir Emniyet Müdürlüğüne

- Siirt Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, Giresun Emniyet Müdürlüğüne

- Sivas Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, Trabzon Emniyet Müdürlüğüne

- Şırnak Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne

- Tokat Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, Yalova Emniyet Müdürlüğüne

- Tunceli Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Çankırı Emniyet Müdürlüğüne

- Yalova Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğüne

- Zonguldak Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Isparta Emniyet Müdürlüğüne

- Polis Başmüfettişi Ali Temiz, Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğüne

- Polis Başmüfettişi Salavat Mete Pınar, Hakkari Emniyet Müdürlüğüne

- Polis Başmüfettişi Şakir Engin Korkmaz, Bartın Emniyet Müdürlüğüne

- Polis Başmüfettişi Celal Özcan, Bitlis Emniyet Müdürlüğüne

- Polis Başmüfettişi Kenan Kurt, Erzincan Emniyet Müdürlüğüne

- Polis Başmüfettişi Ahmet Kurt, Kilis Emniyet Müdürlüğüne

- Polis Başmüfettişi Adnan Özdemir, Niğde Emniyet Müdürlüğüne

- Polis Başmüfettişi Halit Aziz Yılmaz, Siirt Emniyet Müdürlüğüne

- Polis Başmüfettişi Burhan Akçay, Sivas Emniyet Müdürlüğüne

- Polis Başmüfettişi Cemal Dalman, Şırnak Emniyet Müdürlüğüne

- Polis Başmüfettişi Tolga Yılmaz, Tunceli Emniyet Müdürlüğüne

- Asayiş Dairesi Başkanı Levent Tuncer, Erzurum Emniyet Müdürlüğüne

- Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkan Yardımcısı Oğuzhan Yonca, Iğdır Emniyet Müdürlüğüne

- İstanbul Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü Mustafa Alçalar, Edirne Emniyet Müdürlüğüne

27 yurt dışı misyonuna İçişleri Müşaviri ataması yapıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü ise ayrıca Cumhurbaşkanlığı onayıyla 26 emniyet hizmetleri sınıfında ve bir mülki idare amiri hizmetleri sınıfı olmak üzere 27 yurt dışı misyonuna İçişleri Müşaviri ataması yapıldığını açıkladı.

Merkeze alınan Diyarbakır Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Avusturya'ya; Kırıkkale Emniyet Müdürü Günter Şenses, Bulgaristan'a; Tekirdağ Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, Bosna Hersek'e ve Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper'in Sudan'a İçişleri Müşaviri olarak atamaları yapıldı. Bartın İl Emniyet Müdürü Çetin Bozkuş ise İstihbarat Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

Ayrıca Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Selami Hüner, Belçika'ya; İnterpol - Europol Daire Başkanı Lütfi Çiçek, Katar'a; Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Daire Başkanı Özer Korkmaz, Kıbrıs'a; Tanık Koruma Daire Başkanı İlker Arslan, Makedonya'ya ve Havacılık Daire Başkanı Uygar Elmastaşı da Yunanistan'a İçişleri Müşaviri olarak atandı.

Yurt dışı misyonlarına yapılan İçişleri Müşaviri atamaları ise şöyle:

- Diyarbakır Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Avusturya - Viyana

- Kırıkkale Emniyet Müdürü Günter Şenses, Bulgaristan - Sofya

- Tekirdağ Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, Bosna Hersek - Saraybosna

- Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper, Sudan - Hartum

- Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Selami Hüner, Belçika - Brüksel

- Teftiş Kurulu Başkanlığı Polis Başmüfettişi Subutay Eraslan, ABD - New York BM Daimi Temsilciliği

- Teftiş Kurulu Başkanlığı Polis Başmüfettişi Teoman Kuru, ABD - Washington

- Özel Harekat Başkan Yardımcısı Abdullah Dündar, Afganistan - Kabil

- Teftiş Kurulu Başkanlığı Polis Başmüfettişi Deniz Alemdar, Çin - Pekin

- Mülkiye Başmüfettişi Ali Baştürk, Danimarka - Kopenhag

- Teftiş Kurulu Başkanlığı Polis Başmüfettişi Sefer Akıllı, Fransa - Paris

- Teftiş Kurulu Başkanlığı Polis Başmüfettişi Necmettin Akça, Gürcistan - Tiflis

- Dış İlişkiler Daire Başkanı Volkan İmişci, Hollanda - Lahey

- Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Daire Başkanı Kemal Şahin, İngiltere - Londra

- Teftiş Kurulu Başkanlığı Polis Başmüfettişi Cengiz Erişir, İran - Tahran

- Teftiş Kurulu Başkanlığı Polis Başmüfettişi Gafur Cem Cehdioğlu, İtalya - Roma

- Adana Polis Meslek Yüksekokulu (POMEM) Müdürü Naim Cengiz, Kanada - Ottava

- İnterpol- Europol Daire Başkanı Lütfi Çiçek, Katar - Doha

- Teftiş Kurulu Başkanlığı Polis Başmüfettişi İsmail Akıntürk, Kazakistan - Astana

- Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Daire Başkanı Özer Korkmaz, Kıbrıs - Lefkoşa

- Teftiş Kurulu Başkanlığı Polis Başmüfettişi İsmail Yılmaz, Macaristan - Budapeşte

- Tanık Koruma Daire Başkanı İlker Arslan, Makedonya - Üsküp

- Balıkesir Ayvalık Polis Moral Eğitim Merkezi (PMEM) Müdürü Murat Karausta, Özbekistan - Taşkent

- Teftiş Kurulu Başkanlığı Polis Başmüfettişi Recep Akcan, Romanya - Bükreş

- Özel Güvenlik Denetleme Başkan Yardımcısı Emrullah Gölcük, Rusya - Moskova

- Ankara PMEM Müdürü Hikmet Özmen, Ukrayna - Kiev

- Havacılık Daire Başkanı Uygar Elmastaşı, Yunanistan - Atina