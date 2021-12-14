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43 ilde FETÖ soruşturması: 102 gözaltı kararı

Ankara merkezli 43 ilde yürütülen FETÖ soruşturmasında 64’ü daha önce ihraç edilmiş kamu görevlisi, 38’i özel sektör çalışanı olmak üzere 102 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğünün (EGM), FETÖ mensuplarının deşifresine yönelik çalışmaları sonucu, örgütün Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmasında örgüt sorumlusu olduğu tespit edilen 102 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara merkezli 43 ilde şüphelilerin yakalanması için operasyonlar devam ediyor.

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