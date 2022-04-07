42 il için sarı ve turuncu kodlu toz taşınımı uyarısı

Meteoroloji'nin paylaştığı bilgilerine göre, yurt genelinde kuvvetli yağış ve rüzgar etkili olacak.

Yurdun doğu kesimlerinde ise Suriye kaynaklı toz taşınımı hadisesi öngörülüyor.

Güney ve güneybatı yönlerinden esecek kuvvetli rüzgar ve fırtına ile birlikte etkisini artırması beklenen toz taşınımının Batman, Siirt, Şırnak, Hakkari, Bitlis ve Van çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

NTV'nin derlediği bilgilere göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 35 il için 'sarı', 7 il için 'turuncu' uyarıda bulundu. Listedeki illerde yaşayan vatandaşlardan ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara, su baskınlarına karşı tedbirli ve dikkatli olmaları istendi.

Marmara genelinde kuvvetli yağış bekleniyor

Bugün öğle saatlerinden itibaren Marmara’nın güneyinde(Çanakkale’nin güneyi, Balıkesir’in güneyi, Bursa’nın güneyi) akşam saatlerinden itibaren Ege Bölgesi geneli ile Göller yöresi ve Eskişehir ve Konya çevrelerinde, gece saatlerinde Antalya’nın Doğusunun yüksekleri ile İç Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinde rüzgarın güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli (30-60 km/saat) ve kısa süreli fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

MGM'den yapılan duyuruya göre, bugün öğle saatlerinden sonra Marmara’nın güneydoğusunda(Bursa, Yalova, Bilecik, Sakarya illeri ve Kocaeli’nin güneyi) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

Vatandaşlardan meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.