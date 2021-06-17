4. Yargı Paketi' yarın TBMM'ye sunulacak

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

Gündeme ilişkin konuşan Emin Akbaşoğlu, 4. Yargı Paketi'ne ilişkin hazırlanan kanun teklifine değildi.

4. YARGI PAKETİ YARIN MECLİS'TE

Akbaşoğlu, İnsan Hakları Eylem Planı kapsamında hazırlanan kanun teklifini, yarın TBMM Başkanlığı'na sunacaklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, "Hukuktan ekonomiye kadar pek çok alanda hazırladığımız reformları, yine bu dönemde milletimiz ile paylaştık ve hemen ardından da paketler halinde uygulamaya geçirmeye başladık. Yargı reform paketlerimizin dördüncüsünü yakında meclisimizin takdirine sunuyoruz." ifadelerine yer vermişti.