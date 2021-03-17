4 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünden kaçan 4 örgüt mensubu, bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensuplarının 2014-2019 yılları arasında örgüte katıldıkları, Suriye ve Irak’ta faaliyet yürüttükleri belirlendi.

Böylelikle; 2021 yılı içerisinde ikna yoluyla PKK/KCK terör örgütünden kaçarak teslim olanların sayısı 35’e ulaştı.