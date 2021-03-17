4 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu
İçişleri Bakanlığı, 4 teröristin daha ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı. Böylece sene başından bu yana ikna yoluyla teslim olan teröristlerin sayısı 35'e yükseldi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünden kaçan 4 örgüt mensubu, bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teslim olan örgüt mensuplarının 2014-2019 yılları arasında örgüte katıldıkları, Suriye ve Irak’ta faaliyet yürüttükleri belirlendi.
Böylelikle; 2021 yılı içerisinde ikna yoluyla PKK/KCK terör örgütünden kaçarak teslim olanların sayısı 35’e ulaştı.
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