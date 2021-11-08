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4 ilde operasyon! HDP'lilerin de bulunduğu 18 kişi gözaltında

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İzmir Antalya ve Mardin illerinde eş zamanlı operasyonda aralarında HDP'li yöneticilerin de bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlarla birlikte materyaller ve toplatma kararı bulunan malzemeler ele geçirildi.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 4 ilde terör örgütü PKK/KCK'nın şehir yapılanmasına eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında HDP'li yöneticilerin de bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı.

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