4 grubun elektriği borcundan dolayı 3 ay boyunca kesilmeyecek

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz, elektrik borçlarına ilişkin 4 gruba güzel haber verdi. Yılmaz, "65 yaş üstü tüketiciler, engelli tüketiciler ve şehit aileleri ve muharip/malul gazilerin elektriği, borcundan ötürü 3 ay boyunca kesilemeyecek" dedi.

Yılmaz şunları söyledi:

"Mağduriyet oluşmaması için cuma günleri, resmi ve dini bayramlarda ve bayram arifesinde elektrik kesme işlemi yapılamayacak.

"ALT YAPIYI HAZIR HALE GETİRMEYEN ŞİRKETE CEZA KESİLECEK"

Bir inşaat bittiğinde, elektrik altyapısını hazır hale getirmeyen dağıtım şirketine ceza verilecek. Kesinti sayı ve sürelerinde iyileştirme yapamayan elektrik dağıtım şirketlerine ceza verilecek."