4 emekli amiral emniyette

Emekli amirallerin darbe imalı bildiri soruşturmasıyla ilgili son dakika haberi geldi.

Darbe imalı bildiriye imza atan 4 emekli amiral Ankara Emniyeti'ne gitti. Emekli amirallerin ifade işlemleri sürüyor.

"10'U GÖZALTINA ALINDI 4'Ü YAŞLARINDAN DOLAYI..."

İmalarla dolu bildiride imzası olan 104 emekli amirale önceü olan 14 isimden 4'ü ifade vermek için Ankara Emniyeti'ne geldi. 5 Nisan'da hazırlanan darbe imalı bildiri için 10 emekli amiral için gözaltı kararı verilmişti. Yaşları nedeniyle de 4 emekli amiralden sadece ifade verilmesi istenmişti. O emekli amireller Ankara Emniyeti'ne gelerek ifade vermeye başladı.

NE OLMUŞTU?

Aralarında Türker Ertürk, Deniz Cora'nın da bulunduğu 103 emekli amiralin AK Parti Hükümeti'ni hedef alan 'Montrö bildirisi' hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Başsavcılık, AK Parti Hükümeti ve milli iradeyi hedef alan bildiri ile ilgili açıklamayı hazırlayanlar ile varsa irtibatlı oldukları kişilerin tespiti ve yasal gereğinin takdir ve ifası amacıyla re'sen soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Aralarında Türker Ertürk, Deniz Cora'nın da bulunduğu 103 emekli amiralin AK Parti Hükümeti'ni hedef alan skandal bildirisine peş peşe sert tepkiler gelirken Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da harekete geçti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca; 04/04/2021 tarihinde bazı internet siteleri ve sosyal medya mecralarında paylaşılan ve '103 amiralden Montrö bildirisi' başlığı altında yayınlandığı belirtilen açıklamayı hazırlayanlar ile varsa irtibatlı oldukları kişilerin tespiti ve yasal gereğinin takdir ve ifası amacıyla re'sen soruşturma başlatılmıştır.