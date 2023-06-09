4 ayrı marketten hırsızlık yapan 5 şüpheli yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, gece saatlerinde Avcılar, Esenyurt ve Beylikdüzü'ndeki 4 ayrı marketin kapıları kırılarak alkol ve tekel ürünlerinin çalınması ile 3 ayrı otomobilden plaka hırsızlığı yapılması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, kimliklerini belirledikleri şüpheliler B.Y. (21), U.S. (25), M.H. (17), T.A. (16) ve A.D'yi (27) olayda kullandıkları araçla 6 Haziran'da gözaltına aldı.

Çocuk yaştaki şüphelilerden ikisi Çocuk Büro Amirliğine teslim edilirken, emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli de adliyeye sevk edildi.

- 5 hırsızlık şüphelisinin 73 suç kaydı var

Ekiplerce yapılan incelemede, şüphelilerden B.Y'nin 42, U.S'nin 5, M.H'nin 23, T.A'nın 2 ve A.D'nin bir suç kaydı olduğunu belirledi.

Ayrıca, Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda son 10 gün içerisinde 42 hırsızlık olayı çözülürken, yapılan 7 operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 12'si tutuklandı.