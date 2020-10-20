39 ilçe başkanı Ümit Özdağ'ın ihracını istedi

İstanbul'da İyi Partili 39 ilçe başkanı, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın programında İYİ Parti İstanbul il Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu iddia eden Ümit Özdağ'ın partiden ihracını talep etti. 39 ilçe başkanının imzasıyla verilen dilekçede "Disiplin hükümlerinin ivedilikle işletilerek partiden ihraç edilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz" denildi. 39 ilçe başkanının imzası bulunan dilekçede şu ifadeler kullanıldı:

Her şartta Buğra Kavuncu'nun arkasındayız

"19.10.2020 tarihinde CnnTürk Tarafsız Bölge Programına konuk olan İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ’ın gerçek dışı beyan ve iftiralarını şiddetle kınıyoruz. Kuruluşundan bugüne kadar üyelerimizle birlikte büyük bir emek ve özveri ile bugünlere getirdiğimiz partimizin, İl Başkanımız Sayın Buğra Kavuncu üzerinden asılsız söylem ve iftira kampanyası ile yıpratılmasına artık daha fazla müsaade etmemizin imkanı kalmamıştır. Bu bağlamda bizlerin İl Başkanımız Sayın Satuk Buğra Kavuncu’ya olan inancı güveni ve desteği tamdır. Her şartta yanında olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız."

'İYİ Parti'nin organize şekilde yıpratılmasını önlemek için...'

"Aziz milletimizin umudu ve iktidarın tek gerçek alternatifi olan İYİ Parti’nin, organize bir şekilde yıpratılması ve İl Başkanımız Sayın Buğra Kavuncu’nun itibar suikastine uğramasının engellenmesi için, adı geçen şahıs hakkında parti tüzüğümüz gereği disiplin hükümlerinin ivedilikle işletilerek partiden ihraç edilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz."

Ümit Özdağ kargaşanın pimini CNN Türk canlı yayınında çekti

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın programına katılan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun 'FETÖ'cü' olduğu imasında bulunarak, "FETÖ'cü bir sivil toplum örgütünün eğer başkan yardımcılığını yapıyorsanız, öncesindeki başkan ve sonrasındaki başkan FETÖ'cüyse, bu arada FETÖ'yle ilgili yıllar boyunca bir tane olumlu veya olumsuz açıklamanız yoksa, sosyal medya hesaplarınız bomboşsa, bu şekillendirilmiş demektir. Hayatın normal akışına aykırıdır" dedi.

Kavuncu: Alçaklık siyasette meşrulaşmış

Özdağ'ın sözlerinin ardından yayına bağlanan Kavuncu, "Ben 47 yaşındayım 3 çocuğum var hayatım boyunca ne yaptığım belli. Ben bu partiye hizmet aşkı ile katıldım. Böyle siyasi oyunlara nasıl davranılır bilmiyorum. Alçaklık siyasette meşrulaşmış. Bu iftiraları atanları insanların sorgulaması gerekiyor. İddialarını kanıtlamalıdır. Bir vatandaş olarak tüm hukuki mücadeleyi yapacağım. Parti tüzüğünün gerektirdiği adımları atmasını isteyeceğim”dedi." diye konuştu.