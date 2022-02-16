3600 ek göstergede ilk toplantı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kamu çalışanlarının 3600 ek gösterge düzenlemesi çalışmalarına ilişkin bakanlıkta düzenlenen ilk toplantıda konuştu.

Bakan Bilgin'in, açıklamalarının satır başları şöyle;

Meseleyi birlikte ele alacak bir komisyon çalışması başlatacağımızı duyurmuştuk.

İlk komisyon toplantımızı başlatmış bulunuyoruz. Bugüne kadar bütün teknik çalışmaları gerçekleştirdik.

Biz türkiyenin ekonomik problemlerinin aşılmasında hükümet olarak çok önemli adımlar atıyoruz. Yeni ekonomik modelin yanında yeni sosyal politikaları da devreye aldık. Çalışanı enflasyona ezdirmemenin gereğini yapacağız.

3600 ek göstergeyle kamu çalışanlarımızın beklentilerini adil şekilde karşılayacak bir düzenlemeyi yapma kararlılığındayız.