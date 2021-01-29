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3,5 milyon koronavirüs aşısı daha Türkiye'de

Türkiye'nin Çin'den satın aldığı koronavirüs aşısının 10 milyon dozluk sevkiyatının 3.5 milyon dozluk ikinci bölümü Türkiye'ye getirildi.

Çin'den sipariş edilen 10 milyon dozluk Kovid-19 aşılarının ikinci partisinin ikinci bölümünü taşıyan uçak İstanbul Havalimanı’na indi.

Çin'in başkenti Pekin'deki havalimanından kalkan Türk Hava Yollarına ait "TK 6175" sefer sayılı "Boeing 777" tipi uçağın saat 06.10’da İstanbul'a inişiyle aşıların bulunduğu konteynerler, gümrük işlemlerinin yapılmasının ardından uçaktan alınarak depolara taşınmaya başlandı.

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