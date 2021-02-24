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33 fezleke Meclis'e ulaştı

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, dokunulmazlıkların kaldırılması talebiyle düzenlenen 33 fezlekenin Meclis'e ulaştığını açıkladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop: "Dün akşam 33 fezleke Meclis'e ulaştı. İçinde HDP'li vekillerin fezlekeleri de var." dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop "Dün akşam 33 fezleke Meclis'e ulaştı. İçinde HDP'li vekillerin fezlekeleri de var" açıklaması yaptı.

Meclis Başkanlığı'na ulaşan fezlekeler arasında 2 yıl 6 aylık hapis cezası kesinleşen, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun kesinleşen hükmünün yer aldığı fezleke yok.

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun da fezlekesi henüz Meclise ulaşmamış durumda.

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