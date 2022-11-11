33. Ankara Film Festivali'nden ödül ile ayrılanlar!

Bu sene 33'üncüsü düzenlenen Ankara Film Festivali'nde yönetmen Emin Alper'in Kurak Günler'i En İyi Film dahil altı ödül ile festivale damgasını vurdu. Yönetmen Özcan Alper Karanlık Gece filmiyle En İyi Yönetmen ödülünü kazandı.

Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen 33. Ankara Film Festivali’nde film gösterimleri dün sona ermişti. Bugün (11 Kasım) 33. Ankara Film Festivali'nin ödül töreni Cermodern'de düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Nisan ayında İstanbul Film Festivali’ne katılan, sonbaharda ise Adana ve Antalya ile festival yolculuğuna çıkan filmler seneyi Ankara’da kapatıyor. Böylece önceki üç festivalden ödüller kazanan önemli filmlerin tamamı başkentte toplandı.

Ulusal Uzun Metraj

Bu yıl Murat Özer adına verilen Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) en iyi film ödülü, Karanlık Gece filmi ile Özcan Vardar'a verildi.

En iyi Kurgu ödülü, Kurak Günler filmi ile Özcan Vardar'a ve Eytan İpeker'e verildi.

En iyi özgün müzik, Zvıad Mgebry- Klondike'e verildi.

En iyi sanat yönetmeni ödülü,Vitaliy Sudarkov, Andrii Hrechyshkin, Mariia Denysenko – Klondike'e veridli.

En iyi görüntü yönetmeni, Mike Eley – Klondike'e gitti.

Özel ödül, Mansiyon ödülü, Çilingir Sofrası filmi ile Ahmet Rıfat Şungar'a ve Barış Gönenen'e verildi.

En iyi yardımcı kadın oyuncu ödülü, Kurak Günler filmi ile Selin Yeninci'ye verildi.

En iyi Kadın Oyuncu ödülü, Ela ile Hilmi ve Ali filmi ile Ece Yüksel'e verildi.

En iyi yardımcı erkek oyuncu ödülü, Kurak Günler filmindeki Erdem Şenocak'a verildi.

En iyi erkek oyuncu ödülü, Kurak Günler filmi ile Selahattin Paşalı'ya verildi. (mukavemet filminde de oynadi)

Onat Kutlar En iyi senaryo ödülü, Kurak Günler filmi ile Emin Alper'e verildi.

Mahmut Tali Öngören en iyi ilk film ödülü, Ela ile Hilmi ve Ali yapimcisi yönetmen ziya demirel

Jüri özel ödülü, Karanlık gece'ye verildi.

En iyi film ödülü, Emin Alper'in yönetmenliğini yaptığı Kurak Günler filmine verildi.

En iyi kısa film 11 film arasindan, Koyun filmi ile Benhür Bolhava'ya verildi.



Ulusal belgesel film ödülü 11 belgesel arasından, Mahmut Fazıl Coşkun Crossroads'a verildi.

Ajans Haber: Zinya Elif Şener - Yener Koçyıldırım

