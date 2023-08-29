30 Ağustos resmi tatil mi, yarım gün mü?

Resmi tatil takviminde yer alan 30 Ağustos, Türk milletinin birlik, beraberlik ve kararlılıkla kazandığı bu büyük zaferi anmak için her yıl “Zafer Bayramı” olarak coşkuyla kutlanıyor.

30 Ağustos, Türkiye’de resmî tatil olarak kutlanıyor.

Üç büyükşehirde toplu taşıma ücretsiz olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre; 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Marmaray, Başkentray, İzban ve İstanbul Havalimanı Metrosu ücretsiz hizmet verecek.