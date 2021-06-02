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3 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışması sonucu PKK/KCK terör örgütünden kaçan 3 teröristin teslim olduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlık koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, PKK/KCK terör örgütünden kaçan 3 örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu.

2010 ve 2015 yıllarında terör örgütüne katılan örgüt mensuplarının son olarak Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Böylece, 2021 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla Türkiye'ye teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 77'ye yükseldi.

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