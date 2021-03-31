3 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütünde çözülme devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 3 terör örgütü mensubu daha bugün ülkeye giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu.

Aralarında 30 yıllık terörist de var

Teslim olan örgüt mensuplarının 1991 ve 2020 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

İkna yoluyla teslim olan terörist sayısı 39 oldu

Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 39'a yükseldi.