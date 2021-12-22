3 terör örgütü mensubu teslim oldu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nca yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, PKK/KCK terör örgütünden kaçan 3 örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensuplarının 2014 ve 2021 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Bu yıl sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı ise 200'e yükseldi.