AjansHaber.com.tr Gündem 3 PKK/YPG'li terörist öldürüldü

3 PKK/YPG'li terörist öldürüldü

Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
MİT tırları davasında gerekçeli karar açıklandı
Konuşursa Yazıcıoğlu suikastı aydınlanacak
Aylin Sözer vahşetinde yeni detaylar
ABD ile ortak çalışma grubu kuruldu
Hava Kuvvetleri Komutanı bizzat katıldı
Öğretim görevlisi yakılarak öldürüldü
Hizmete girdiğinde dünyada bir ilk olacak!