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3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında, "Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." denildi.

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