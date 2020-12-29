3 milyon doz Çin aşısı yarın Türkiye'ye geliyor

Türkiye'nin Çin'li Sinovac firmasından aldığı koronavirüs aşıları yarın sabah Türk Hava Yolları'na ait kargo uçağıyla İstanbul'a geliyor. 3 milyon doz koronavirüs aşısı sabah saat 06.10'da İstanbul'da olacak

Konuyla ilgili olarak Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada 17 konteynerde bulunan 3 milyon doz aşı Boeing 777 tipi TK-6175 sefer sayılı kargo uçağıyla saat 06.10'da Pekin'den İstanbul Havalimanı'na geleceği, aşıların bir sonraki gün Ankara'ya gönderileceği belirtildi.