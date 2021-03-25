3 kredi derecelendirme kuruluşundan Türkiye'ye tehdit!

TCMB tarafından yapılan faiz artışlarını her fırsatta olumlu değerlendiren iki kuruluş TCMB'deki görev değişikliğinin Türk bankalarının kredi notu açısından olumsuz olduğu yorumunda bulundu. Öte yandan S&P açıklamasında, "Türkiye'nin mali durumunu hala nispeten güçlü olarak görüyoruz" ifadeleri kullanıldı

Kredi derecelendirme kuruluşları S&P ve Moody's Türkiye'ye yönelik değerlendirmelerde bulundu. Moody's tarafından bugün tarihli yayımlanan haftalık kredi görünümü raporunda Naci Ağbal'ın atandıktan sadece dört ay sonra, faiz artırımının ardından TCMB görev değişikliğinin Türk bankalarının kredi notu açısından olumsuz olduğu belirtildi.

TL'nin değer kaybı ve enflasyonun yükselmesi halinde yurtiçi tasarruf sahiplerinin güveninin zedeleneceği ve yüksek seviyede olan dolarizasyonu artacağı ifade edilen raporda "TL'nin değer kaybı portföy ve yatırım kanalıyla Türkiye'ye para girişlerini azaltacak ve gerçekleşme ihtimali çok düşük de olsa hükümetin uyguladığı politikalar sonucu sermaye kontrollerinin başlatılması riskini artıracaktır. Türk bankalarının yeterli yabancı para likiditesine sahip olması ve 2018 krizinden bu yana dış finansman gereksinimlerini azaltmış olmaları riskleri kısmen sınırlıyor" denildi.

'MALİ DURUM NİSPETEN GÜÇLÜ'

S&P Global tarafından dün yapılan açıklamada şu değerlendirmeler yer aldı:

"Türkiye'nin ödemeler dengesi pozisyonundaki kırılganlık son yaşanan olaylarla daha da artabilir. Türkiye'nin mali durumunu hala nispeten güçlü olarak görüyoruz ve bu manevra yapmak için bir miktar alan sağlıyor. Düşük rezervler, kısa vadeli ödemeler dengesi baskılarını kontrol altına alma seçeneklerinin sınırlı olduğu anlamına geliyor. Türk bankacılık sistemi kırılgan durumda olmaya devam ediyor. Baz senaryomuz yetkililerin muhtemelen aşırı oynaklığa karşı koymaya yönelik bazı kısa vadeli tedbirler alması dışında, TL'nin büyük ölçüde piyasada mekanizması içinde dengelenmesine izin verecekleri şeklinde."

FİTCH TEHDİT: TÜRKİYE'NİN NOTUNU DÜŞÜREBİLİRİZ

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Merkez Bankası’nda yaşanan görev değişiminin ardından, faiz indirimine dönük bir para politikasının benimsemesi halinde Türkiye'nin kredi notunun düşürülebileceği tehdidinde bulundu. Açıklamada, Merkez Bankası Başkanının değişmesinin ardından faiz indirimine dönük bir para politikasının benimsemesi halinde Türkiye'nin kredi notunun düşebileceği tehdidinde bulundu.

FİTCH DİREKTÖRÜ: KESİNLİKLE GÖZDEN GEÇİRECEĞİZ

Reuters ajansının, faiz indirimi yönündeki bir para politikasının, Türkiye'nin kredi notuna etkisine dair bir sorusuna yanıt veren Fitch'in ülke notları direktörü Tony Stringer, "Bu, kredi notunu gözden geçirmemize neden olabilecek bir şey, bu kesin" dedi.

Fitch, Türkiye'nin kredi notunu 'BB-' olarak teyit ederken, kredi notu görünümünü 'negatif'ten 'durağan'a çevirmişti.