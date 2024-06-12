3 ilde orman yangınına müdahale devam ediyor!
Muğla’nın Milas, İzmir'in Narlıdere ve Çanakkale'nin Eceabat ilçelerinde orman yangını çıktı. Muğla ve Çanakkale’deki yangına hem havadan hem karadan müdahale ediliyor. İzmir'de çıkan yangın ise havadan ve karadan kontrol altına alındı.
Muğla, Çanakkale ve İzmir'de çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor.
Muğla'da yangına müdahale devam ediyor
Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Demirciler Mahallesi Hayıtlı mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait hava ve kara araçları sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışması sürüyor.
Çanakkale'de yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü
Çanakkale’nin Eceabat ilçesine bağlı Kumköy mevkiindeki ormanda saat 13.00'te yangın çıktı.
Bölgeden yükselen dumanları fark eden çevredekiler, durumu orman ekiplerine bildirdi.
Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda personel sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.
İzmir'de yangın kontrol altına alındı
İzmir'in Narlıdere ilçesinde, Narlıdere Mezarlığı üzerindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 2 helikopter, 25 arazöz, 5 su ikmal ve 4 dozer ile itafiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.
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