3 ilde Eren Kış-10 Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Kış Operasyonları, inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor.

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Ağrı, Kars ve Erzurum illerinde "Eren Kış-10 Çemçe- Madur Şehit Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi Operasyonu" başlatıldı.

Operasyonda Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığının sevk ve idaresinde, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 790 personel 70 operasyonel tim görev alıyor.