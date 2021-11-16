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28 ilde FETÖ'nün askeri yapılanmasına soruşturma: 76 gözaltı kararı

Ankara merkezli 28 ilde FETÖ soruşturmasında aralarında ilişiği kesilmiş 73 askeri öğrencinin de bulunduğu 76 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

MİT, TEM ve Siber Daire Başkanlığı deşifre etti, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı.

FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığı'nda yuvalanan sözde mahrem hizmetler yapılanmasına operasyon başlatıldı.

Görevden atılmış 3 eski astsubay ve ilişiği kesilmiş 73 askeri öğrenci için gözaltı kararı verildi.

Ankara merkezli 28 ilde başlatılan operasyon sürüyor.

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