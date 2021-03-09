25 yıl hapis cezası alan Brezilya eski Devlet Başkanı Da Silva beraat etti

Brezilya eski devlet başkanı Luiz Inacio Lula da Silva hakkındaki tüm suçlamalar düşerken, gelecek seçimde başkanlık için yarışmasının önünde engel kalmadı. Ancak savcılığın beraat kararını temyize taşıması bekleniyor.

Daha önce hakkında açılan iki ayrı davada yaklaşık 25 yıla yakın hapis cezası alan Brezilya eski devlet başkanlarından Luiz Inacio Lula da Silva tüm suçlamalardan beraat etti.

Lula da Silva, 2003'ten 2011'e kadar sekiz yıl boyunca Brezilya'da devlet başkanlığı yapmıştı.

Brezilya'da Yüksek Mahkeme (Yargıtay) heyeti Da Silva'nın avukatlarının ikinci temyiz başvurusunu kabul ederek dava boyunca itham edilen tüm suçlamaların düştüğünü duyurdu.

Toplamda 25 yıl hapis cezası aldı

Latin Amerika solunun sembol isimlerinden 76 yaşındaki eski devlet başkanı Da Silva, ilk olarak 2017 Temmuz'unda çıkarıldığı mahkemece suçlu bulunmuş ve 12 yıl hapis cezası almıştı. İlk temyiz başvurusu reddedilen Da Silva, Şubat 2019'da benzer yolsuzluk suçlamaları sebebiyle yeniden hakim karşısına çıktı ve 12 yıl 11 ay daha hapis cezası aldı.

Bu sonuçla Da Silva'nın toplam mahkumiyeti 25 yıla çıktı ve Nisan 2018'de hapse girdi. Yaklaşık 1.5 sene cezaevinde kalan Da Silva, 2019 Kasım'ında yapılan itirazla yargı sürecinin tamamlanmadığı gerekçesiyle serbest kaldı.

Milyonlarca dolar rüşvet aldığı iddia edildi

2003-2010 yılları arasında Brezilya'yı yöneten Lula ülkenin işçi sınıfını temsil eden ilk devlet başkanıydı. Lula bugüne kadar hakkındaki tüm suçlamaları reddetti ve bunların siyasi amaç taşıdığını açıkladı.

Lula da Silva, 2017'de dev yolsuzluk skandalına adı karışan bir şirkete restorasyon işi yaptırmaktan suçlu bulundu. Lula daha önce de deniz kıyısındaki bir binanın restorasyonu ile ilgili iddialardan mahkum edilmiş ancak hapse girmemişti. Savcılar daha sonra, Lula'ya Petrobas skandalında 3.7 milyon real (yaklaşık 1.2 milyon dolar) değerinde rüşvet aldığını ve bu parayı siyasi partilere dağıttığı gibi suçlamalarda bulundu.

Kalamar (lula) lakabını ismine ekletti

Asıl adı Luiz Inacio da Silva olan eski Brezilya lideri, kendisine takılan ve Portekizce "kalamar" anlamına gelen "Lula" lakabını daha sonra resmi olarak ismine ekletmişti.

1974'ten bu yana Marisa Letícia ile evli olan Lula Da Silva'nın beş çocuğu bulunuyor.