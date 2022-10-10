25 yerinden bıçaklanıp çatıdan atıldı!

Antalya'da bir kişiyi bıçakladıktan sonra çatıdan atarak öldürdükleri öne sürülen 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, maktul Suat S'nin tutuksuz yargılanan eşi Tuğçe S, kayınbiraderi Alim T. ile yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, Suat S. tarafından yazıldığı iddia edilen "Bana bir şey olursa kendinize iyi bakın" ifadesinin yer aldığı mektuba ilişkin Adli Tıp Kurumunca gönderilen raporu okundu. Rapora göre, yazının maktule ait olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Söz verilen maktulün annesi Naile S, "Kuzumun kanı yerde kalmayacak. Adalet yerini bulacak." dedi.

Maktulün kardeşi Yasemin S. ise sanıkların 3 celsedir çelişkili ifadeler verdiklerini ileri sürdü.

Yasemin S, 17 ölümcül bıçak darbesi olan ve acil müdahale ihtiyacı olan bir insanın iddia edildiği gibi 15 dakika konuşmasının ve daha sonra ayağındaki terlikle atlamasının hayatın olağan akışına aykırı olduğunu savundu.

Adli tıp raporlarının da çelişkili olduğunu öne süren Yasemin S, "İlk raporda 'intihar' denildi. Biz buna itiraz ettikten ve kamuoyunu bildirdikten sonra ikinci raporda 'yüzde 50 intihar, yüzde 50 cinayet' denildi. Raporları düzenleyen kişilerin yüzde 80'i aynı. Bu cinayetin aydınlatılmasını istiyoruz." diye konuştu.

Suat S'nin diğer kardeşi Yüksel S. de ağabeyinin intihar ettiğine asla inanmadığını belirtti.

Sanık Alim T. ise hem kendisinin hem kardeşinin masum olduğunu savundu.

Sanık Tuğçe S. de hiçbir günahlarının olmadığını öne sürerek, "Karşı tarafın yalan ve iftiralarını kabul etmiyorum." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutuksuz yargılanmasının devamına karar vererek dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Muratpaşa ilçesinde 17 Kasım 2021'de apartmanın çatısından atlayarak intihar ettiği öne sürülen Suat S'nin (47) otopside vücudunda 25 bıçak izi tespit edilmesi üzerine eşi Tuğçe S. ile kayınbiraderi Alim T. "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

İstanbul Adli Tıp Kurumunun, "kişinin vücudunda tespit edilen kesici delici alet yaralarının tamamının kendisi tarafından oluşturulmasının mümkün olduğu ve sonrasında yüksekten atlayarak intihar ettiğinin kabulü gerektiği" yönündeki raporunun ardından sanıklar tahliye edilmişti.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Cinayet Suçları Soruşturma Bürosu, dosyayı yeni rapor alınması için İstanbul Adli Tıp Kurumu Genel Kuruluna göndermiş, gelen rapor doğrultusunda Tuğçe S. hakkında ağırlaştırılmış müebbet, Alim T. hakkında ise müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.