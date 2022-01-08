25 ilde FETÖ operasyonu: 57 gözaltı
FETÖ'ye yönelik İstanbul merkezli 25 ilde yapılan soruşturmada gözaltı kararı verilen 73 kişiden 57'si yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturması kapsamında 25 ilde 73 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Şüphelilerin bulundukları illerde kontörlü sabit hatları kullanarak örgütün yöneticileri ile iletişim sağladıkları belirlendi.
Hakkında gözaltı kararı verilenlerin 6'sının muvazzaf, 53'ünün kapatılan askeri okul öğrencisi olduğu bildirildi. Gözaltı kararı verilen 73 kişiden 57'si yakalandı.
Diğer şüphelilerin yakalanmasına ilişkin çalışmalar sürüyor.
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