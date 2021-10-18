AjansHaber.com.tr Gündem 23 eski Polis Akademisi öğrencisine gözaltı kararı

23 eski Polis Akademisi öğrencisine gözaltı kararı

Fetullahçı Silahlı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik İstanbul'da düzenlenen operasyonda, 23 eski Polis Akademisi öğrencisi gözaltına alındı.

Polis Akademisi Başkanlığı'ndan 2015 yılında ilişilikleri kesilen ve YÖK tarafından yerleştirildikleri üniversitelerde de Fetullahçı Terör Örgütü ile irtibatlarını devam ettirdikleri tespit edilen 23 eski Polis Akademisi öğrencisi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen İstanbul merkezli operasyonda 25 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Cezaevinden izinli çıktı temizlik işçisini öldürdü
Kadrolu büyücünün işine son verildi
Galatasaray'dan rakiplerine Squid Game'li gönderme
Aydın Doğan geri döndü
Haftanın filmleri (15 Ekim 2021)
"Ödülünü vermiş olmam beni kadın düşman mı yapıyor
Sayın Cumhurbaşkanı'nın ricasını emir saydık