Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



''Kampanyaya başvuru sayısının 8 milyona yaklaşması, ne kadar doğru iş yaptığımızı, ne büyük ihtiyacı karşıladığımızı göstermektedir. Türkiye 2. Dünya Savaşı sonrası maalesef plansız ve oldukça hızlı bir şehirleşme sürecine girmiştir. Ortaya gecekondular ortaya çıkmıştır. Binaların teknik kontrolü yapılamamıştır. Onun için her tür depremde yüreklerimiz ağızlarımıza geldi.

''TOKİ'nin inşa ettiği konut sayısını 43 binden 1 milyon 170 binin üzerine çıkardık''

Göreve geldiğimizde TOKİ'nin inşa ettiği konut sayısı 43 bindi, biz bunu 1 milyon 170 binin üzerine çıkardık. Başlattığımız son kampanya ile TOKİ vasıtasıyla milletimize sunduğumuz konut sayısını 2 milyona yükseltiyoruz. Kentsel dönüşüm ile üretilen konut sayısı 3 milyonu bulmuş durumdadır.

''Ev sahipleri kiracılara zulmetti''



Kira fiyatlarında fırsatçılar, ev sahipleri zulmettiler kiracılara. Bu yüzden kira artış sınırı getirdik.

''2028'e kadar 500 bin konutun tamamını bitireceğiz''

İki yıl içinde 250 bin konutluk ilk etabı, 2028'e kadar da 500 bin konutun tamamını bitirip hak sahiplerine teslim edeceğiz. Bugün itibarıyla Türkiye'de artık illerimizin, ilçelerimizin tamamını kuşatan yeni bir şehircilik atılımını başlattık.



''45 İlimizde 80 tarihi meydanımızı yeniden canlandırıyoruz''



45 ilimizde 80 tarihi meydanımızı yeniden canlandırıyoruz. Ankara'da da ilk toplu konut projesi Saraçoğlu Mahallesi'ni yeniden düzenliyoruz. CHP'ye bir sorun 'Siz ne yaptınız?' diye. 2023'te milletimizin desteğini tekrar alarak Türkiye Yüzyılı'nın inşasını sürdüreceğiz."

Bakan Kurum: Projeye 8 milyona yakın başvuru yapıldı



Törende konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise özetle şunları söyledi: ''Cumhuriyet tarihimizin en büyük Sosyal Konut Projesi'nden buradan temellerini atacağımız 17 ilimize 85 milyon aziz milletimize selamlarımızı, hürmetlerimizi gönderiyoruz. Bundan tam 40 gün önce Cumhurbaşkanımız milletimize yüz binlerce yeni yuva ve iş yerinin yapılacağının müjdesini verdiler. Bugün de ilk evim ilk iş yerim kapsamında 17 ilimizde aynı anda tam 5 bin 615 yeni yuvamızın temellerini atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün sizler tüm dünyaya devletimizle milletimizin birlikte nasıl bir istikbale yürüdüğünü görüyorsunuz. Türkiye Yüzyılı'nın hangi müjdelere sahne olacağını gösteriyorsunuz. 8 milyona yakın başvuruyla devletine güvenen ve bu kutlu yolda bizi her daim destekleyen 85 milyon kardeşimizin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz.''

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