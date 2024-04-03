2024 yerel seçiminde kazanan Büyükşehir Belediye Başkanlarının asıl meslekleri nedir?

Bu yıl yerel seçimlerde farklı meslek gruplarından gelen adaylar ön plana çıktı. Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirlere bakıldığında, seçilen belediye başkanlarının çoğunluğunun mühendis, mimar, avukat, doktor, eczacı gibi farklı meslek gruplarından geldiği dikkat çekiyor. Ankara'da hukuk ve tıp mezunu alanlarından belediye başkan adayları öne çıkarkan, İstanbul'da mimar ve mühendisler ön planda yer alıyor. Peki, 81 ilde seçilen Büyükşehir Belediye Başkanlarının asıl meslekleri nedir? Belediye Başkanları hangi okullandan mezun? Eğitim durumları nedir? Ajans haber, okuyucuları için özel olarak araştırdı.