Akaryakıt ve alkolde ÖTV zammı açıklandı

Üretici fiyat endeksi (ÜFE) verilerinin açıklanmasıyla birlikte akaryakıt, alkol ve tütün ürünlerine uygulanan ÖTV tutarlarına 6 aylık ÜFE oranında zamlanması bekleniyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 6 aylık ÜFE’nin yüzde 25,60 olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın elinde otomatik zamları uygulayıp uygulamama konusunda yetki bulunuyor.

Aksi yönde bir karar alınmazsa otomatik olarak akaryakıt, alkol ve tütün ürünlerine uygulanan ÖTV tutarlarına altı aylık ÜFE oranında zam gelmesi bekleniyor.