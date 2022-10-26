2023 Yılı Bütçesi, Plan ve Bütçe Komisyonunda

Komisyon, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, usule ilişkin söz alarak, bütçe tercihlerinin adaletsiz olduğunu düşündüklerini, değişmesi için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Bütçenin halka açılması ve halkın hakemliğine sunulması gerektiğini savunan Paylan, bütçenin canlı yayınlanmasını istediklerini ifade etti.

İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli ise bütçe görüşmelerinde yaptıkları eleştirilerin ve sordukları soruların dikkate alınmasını istediklerini belirtti.

AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, bütçe görüşmelerinde önceki yıllardaki sistemin devam ettirildiğini kaydetti.

Vatandaşlardan bir şey kaçırmadıklarını vurgulayan Aydemir, bütçenin Genel Kurul aşamasında canlı yayınlandığını, vatandaşların her şeyi görebildiğini belirtti.

Komisyon Başkanı Yılmaz, bütçe süresinin önemine dikkati çekerek, usul tartışmalarının yeni olmadığını, her toplantıda benzer tekliflerin gündeme geldiğini anımsattı.

Yılmaz, "Bunları saygıyla karşılıyorum. Yeni bir uygulama yapmıyorum, teamülleri devam ettirmekten yana bir tutum sergiliyorum." dedi.

Komisyonda geçen yıl sorulan bütün sorulara yanıt verildiğini anlatan Yılmaz, bu yıl sözlü soruların yanıtlanabilmesi için süreyi biraz daha uzatacaklarını ifade etti.

Usul tartışmalarının ardından bütçe teklifinin geneli üzerindeki görüşmelere geçildi.