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2022'nin ilk Kabinesi bugün toplanacak

2022 yılının ilk Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün yapılacak. Toplantının gündemi ekonomi olacak. Toplantıda dış politika ve koronavirüs salgınındaki son gelişmeler de ele alınacak.

2022 yılının ilk Kabine Toplantısı'nda iç ve dış gelişmeler değerlendirilecek. Ekonomideki gelişmeler ele alınacak. Gözler açıklanacak enflasyon rakamlarında olacak.

Toplantıda, memur ve memur emeklilerini ilgilendiren yılın ilk 6 ayına ait zam oranlarının görüşülmesi de bekleniyor.

Koronavirüsle mücadele, artan vaka sayıları ve yerli aşı TURCOVAC uygulamasındaki son durum da Kabine Toplantısı'nda gündeme gelecek başlıklar arasında yer alıyor.

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