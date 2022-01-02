2022'nin ilk kabine toplantısı yarın yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki yılın ilk kabine toplantısında ekonomideki gelişmeler ele alınacak. Tüm gözler açıklanacak enflasyon rakamlarında olacak.

Toplantıda, memur ve memur emeklilerini ilgilendiren yılın ilk 6 ayına ait zam oranlarının görüşülmesi de bekleniyor.

4 Ocak'ta Meclis gündemine gelecek olan kur korumalı mevduat sistemine ilişkin düzenlemeler ve doğalgazda kademeli tarifeye geçilmesine ilişkin tekliflerin de kabine toplantısında ön plana çıkması bekleniyor.

Omicron varyantı nedeniyle vaka sayılarında yaşanan artış, yerli aşı TURKOVAC'ın kullanım alanının genişletilmesi gibi sağlık başlığındaki gündem maddeleri de öncelikli olarak değerlendirilecek.