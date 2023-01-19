2022'de 1 milyon 354 bin yabancıya oturma izni verdi

Coğrafi konumu nedeniyle geçiş güzerhanında olması nedeniyle adeta bir "göç ülkesi" olan Türkiye'de yaşamak isteyenler Asya ve Ortadoğulular.

Göç idaresi verilerine göre Türkiye'de oturmak isteyen batılı sayısı yok denecek kadar az. Buna karşılık Ruslar başta olmak üzeri iç savaşın yıktığı Irak ve Suriyeliler Türkiye'yi tercih etti.

Türkiye’de yabancıya konut satışında ilk sırada olan Ruslar oturma izni alanlar arasında da ilk sırada. 2022 yılında 153 bin Rus Türkiye’de oturma izni aldı.

Rusların ardından Türkiye'de oturma izni alanlar ise 131 bin kişi ile Iraklılar ve topraklarının yarısı işgal altında olan Suriyeliler oldu. 2022 yılında 100 bin Suriyeliye Türkiye'de oturma izni verildi.

Rusya ile savaş halinde olan Ukraynalılar ise daha çok batıyı tercih etti. Türkiye'de oturmak isteyen ukraynalı sayısı 47 bin olarak kayıt altına alındı.

Türkiye'de oturma izni alanların 706 bini İstanbul’da ikamet ederken Antalya'yı tercih edenler ise 158 bin oldu.