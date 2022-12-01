İşte 2022 yılında Türkiye'de ve dünyada en çok dinlenenler!

Türkiye’de en çok dinlenen şarkılar

1. KÖFN - Bi’ Tek Ben Anlarım

2. UZI - ARASAN DA

3. cakal - İmdat

4. UZI - PAPARAZZI

5. Güneş - Suçlarımdan Biri

6. Can Koç - Gökyüzünü Tutamam

7. Madrigal - Seni Dert Etmeler

8. Ezhel - Nerdesin

9. Lvbel C5 - GELMEZSEN GELME

10. Sefo - Affettim