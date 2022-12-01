İşte 2022 yılında Türkiye'de ve dünyada en çok dinlenenler!
Spotify'ın verilerine göre, 2022 yılında Türkiye ve dünya genelinde en çok dinlenen şarkıları derledik! Türkiye genelinde en çok dinlenen sanatçı Uzi oldu! Dünyada ise en çok dinlenen sanatçı Bad Bunny!
Türkiye’de en çok dinlenen sanatçılar
1. UZI
2. cakal
3. Ezhel
4. Lvbel C5
5. Sefo
6. Sezen Aksu
7. Batuflex
8. Motive
9. Duman
10. Emir Can İğrek
Türkiye’de en çok dinlenen şarkılar
1. KÖFN - Bi’ Tek Ben Anlarım
2. UZI - ARASAN DA
3. cakal - İmdat
4. UZI - PAPARAZZI
5. Güneş - Suçlarımdan Biri
6. Can Koç - Gökyüzünü Tutamam
7. Madrigal - Seni Dert Etmeler
8. Ezhel - Nerdesin
9. Lvbel C5 - GELMEZSEN GELME
10. Sefo - Affettim
Türkiye'de en çok dinlenen albümler
1. UZI - EL CHAVO
2. UZI - Kan
3. Lvbel C5 - C5MODE
4. Güneş - Atlantis
5. cakal - Paradoks
6. Dolu Kadehi Ters Tut - Karanlık
7. Motive - 22
8. Rei 6 - Dibe İniyorum
9. Yüzyüzeyken Konuşuruz - Akustik Travma
10. No.1 - Kron1k
Türkiye'de en çok dinlenen kadın sanatçılar
1. Sezen Aksu
2. Güneş
3. Zeynep Bastık
4. Taylor Swift
5. Melek Mosso
6. Ebru Gündeş
7. Lana Del Rey
8. Sertab Erener
9. Gülşen
10. Lil Zey